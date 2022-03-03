"Динамо" был в шаге от подписания вингера "Коринтианса" Габриэля Перейры.

20-летний бразилец должен был пройти медобследование в киевском клубе 25 февраля. С игроком был согласован долгосрочный контракт на 4-5 лет, а "мушкетёры" должны были выручить за своего выпускника порядка 4 миллионов евро, сообщает OUL Esporte.

В руки бразильского издания также попал документ, подтверждающий интерес чемпиона Украины к Перейре. Согласованный трансфер сорвался в последний момент из-за военной агрессии рф на территории Украины. Ожидается, что Габриэль Перейра продолжит карьеру в МЛС, а именно в "Нью-Йорк Сити".

Также "Динамо" изучало возможность подписания хавбека "Сан-Паулу" Родриго Нестора.