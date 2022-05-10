Россияне за сутки 34 раза поднимали самолеты, чтобы бомбить Азовсталь

Бойцы полка Азов, защищающие Мариуполь, сообщили, что за 9 мая на территорию завода «Азовсталь» было совершено 34 «самолетовылетов», в том числе 8 вылетов стратегических бомбардировщиков.

Также не прекращает работать вражеская корабельная и ствольная артиллерия, РСЗО, УР-77, танки и прочее.

"Противник не останавливается в попытках захватить украинскую крепость и продолжает ежедневно совершать штурмы при поддержке пехоты", - говорится в сообщении Азова.

Заметим, что, по информации Донецкой ОВА, на территории Азовстали остается около сотни гражданских лиц. Также украинские воины постоянно обращаются с просьбой эвакуировать раненых и погибших бойцов.

Ранее Азов сообщал, что за время осады в Мариуполе было уничтожено две с половиной тысячи российских солдат и около 60 танков.