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Меличенко переходит в Динамо Дрезден

Трансферы
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За сезон вырос в цене в 6 раз

Меличенко переходит в Динамо Дрезден

Фото: fcmariupol.com

Новина українською

Защитник "Мариуполя" Кирилл Меличенко перешел в "Динамо" Дрезден на правах свободного агента, сообщает Transfermarkt.

Твиттер немецкого клуба, в свою очередь, отмечает, что необходимо уладить некие формальности и трансфер ещё не завершен.

Прошлый сезон Кирилл провел в "Мариуполе", куда пришел из дубля "Шахтера". 23-летний защитник провел 12 матчей в Премьер-лиге и 1 в Кубке Украины. Результативными действиями не отметился.

Согласно тому же порталу Transfermarkt за последний год цена фуллбека выросла с 50 до 300 тысяч евро.

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В статье: Динамо (Дрезден) Мариуполь Кирилл Меличенко
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Источник:
transfermarkt.world

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