Меличенко переходит в Динамо Дрезден

Защитник "Мариуполя" Кирилл Меличенко перешел в "Динамо" Дрезден на правах свободного агента, сообщает Transfermarkt.

Твиттер немецкого клуба, в свою очередь, отмечает, что необходимо уладить некие формальности и трансфер ещё не завершен.

#Anfang: "Bei Robin #Becker sieht es wieder besser aus, er hatte ein paar Probleme in der Vorbereitung. Bei 'Kyri' #Melichenko müssen noch Formalien geklärt werden." #SGDM60 #sgd1953 — SG Dynamo Dresden (@DynamoDresden) July 21, 2022

Прошлый сезон Кирилл провел в "Мариуполе", куда пришел из дубля "Шахтера". 23-летний защитник провел 12 матчей в Премьер-лиге и 1 в Кубке Украины. Результативными действиями не отметился.

Согласно тому же порталу Transfermarkt за последний год цена фуллбека выросла с 50 до 300 тысяч евро.