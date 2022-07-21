Меличенко переходит в Динамо Дрезден
За сезон вырос в цене в 6 раз
Фото: fcmariupol.com
Защитник "Мариуполя" Кирилл Меличенко перешел в "Динамо" Дрезден на правах свободного агента, сообщает Transfermarkt.
Твиттер немецкого клуба, в свою очередь, отмечает, что необходимо уладить некие формальности и трансфер ещё не завершен.
#Anfang: "Bei Robin #Becker sieht es wieder besser aus, er hatte ein paar Probleme in der Vorbereitung. Bei 'Kyri' #Melichenko müssen noch Formalien geklärt werden." #SGDM60 #sgd1953— SG Dynamo Dresden (@DynamoDresden) July 21, 2022
Прошлый сезон Кирилл провел в "Мариуполе", куда пришел из дубля "Шахтера". 23-летний защитник провел 12 матчей в Премьер-лиге и 1 в Кубке Украины. Результативными действиями не отметился.
Согласно тому же порталу Transfermarkt за последний год цена фуллбека выросла с 50 до 300 тысяч евро.
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