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Романчук из Львова переходит в Дебрецен

Трансферы
(1 голосов)

Венгерский середняк

Романчук из Львова переходит в Дебрецен

Фото: dvsc.hu

Новина українською

Защитник "Львова" Александр Романчук на правах свободного агента перешел в "Дебрецен", сообщает венгерский клуб.

В прошлом сезоне Александр провел 15 матчей, забил 1 гол и отдал 1 голевую передачу.

"Дебрецен" закончил прошлый сезон на 7 строчке в чемпионате Венгрии, заработав 39 очков в 33 турах.

Романчук присоединился ко "Львову", в 2020 году, покинув дубль "Динамо" Киев. Портал Transfermarkt оценивает 22-летнего защитника в 500 тысяч евро.

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В статье: Александр Романчук Дебрецен Львов
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Источник:
dvsc.hu

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Комментарии (1)
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BanderaSS77
21.07.2022 в 20:28
Вже починають доставати такі новини. Напевно юнак комісований по стану здоров’я, все ж таки футболіст, яке там здоров’я.
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