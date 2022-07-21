Романчук из Львова переходит в Дебрецен
Венгерский середняк
Фото: dvsc.hu
Защитник "Львова" Александр Романчук на правах свободного агента перешел в "Дебрецен", сообщает венгерский клуб.
В прошлом сезоне Александр провел 15 матчей, забил 1 гол и отдал 1 голевую передачу.
"Дебрецен" закончил прошлый сезон на 7 строчке в чемпионате Венгрии, заработав 39 очков в 33 турах.
Романчук присоединился ко "Львову", в 2020 году, покинув дубль "Динамо" Киев. Портал Transfermarkt оценивает 22-летнего защитника в 500 тысяч евро.
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Источник:dvsc.hu
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Комментарии (1)
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BanderaSS77
21.07.2022 в 20:28
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