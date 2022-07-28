Бордо выкупил контракт Игнатенко

Данил Игнатенко сообщил, что подписал полноценный контракт с французским "Бордо".

"На сегодняшний день могу сказать одно: я – полноправный игрок "Бордо", чему очень рад. Не нужно недооценивать уровень французской Лиги 2, говорят, что она сложнее Лиги 1. Через несколько дней и я в этом убедюсь. В любом случае, все всегда зависит от футболиста. А там будет видно", – сказал в комментарии Даниил.

В прошлом сезоне "Бордо" вылетел в Лигу 2. Из-за финансовых проблем клуб сначала перевели в третий дивизион, но позже исполнительный комитет Федерации футбола Франции принял решение оставить клуб во второй лиге.

Данил провел в "Бордо" полгода. За этот период он сыграл 11 матчей и отдал 3 голевые передачи.

Transfermarkt оценивает 25-летнего игрока в 1,5 миллиона евро.