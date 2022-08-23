Зеленский: Количество различных крылатых ракет, которые Россия применила против нас, приближается к 3,5 тысяч

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к нации в традиционном вечернем видеообращении.

"Завершились поисковые работы на месте удара окуппантов по жилому дому в Харькове. Один этот российский удар унес жизни 19 человек. Один. А такие удары извергов в разных частях нашей страны не прекращаются уже 180 дней.

Общее количество разных крылатых ракет, которые Россия применила против нас, приближается к 3,5 тыс.

Удары российской артиллерии просто невозможно сосчитать – настолько они интенсивны.

И при этом государство-террорист не прекращает играть с международными структурами и в очередной раз нагло собирать Совбез ООН, чтобы обсудить свои же собственные провокации, свой же собственный террор на Запорожской АЭС.

Я благодарен всем нашим друзьям в разных странах мира, которые продвигают необходимость признать объективную реальность и юридически определить Россию государством-террористом.

Это решение все равно появится, и вопрос лишь в том, сколько еще жизней Россия успеет унести, пока ответные удары от международного сообщества не станут действительно ощутимы для тех, кто ответственен за этот террор", - сказал Зеленский.