Зеленский: Количество различных крылатых ракет, которые Россия применила против нас, приближается к 3,5 тысяч
Россияне продолжают терроризировать города и села Украины
Getty Images / Global Images Ukraine
Президент Украины Владимир Зеленский обратился к нации в традиционном вечернем видеообращении.
"Завершились поисковые работы на месте удара окуппантов по жилому дому в Харькове. Один этот российский удар унес жизни 19 человек. Один. А такие удары извергов в разных частях нашей страны не прекращаются уже 180 дней.
Общее количество разных крылатых ракет, которые Россия применила против нас, приближается к 3,5 тыс.
Удары российской артиллерии просто невозможно сосчитать – настолько они интенсивны.
И при этом государство-террорист не прекращает играть с международными структурами и в очередной раз нагло собирать Совбез ООН, чтобы обсудить свои же собственные провокации, свой же собственный террор на Запорожской АЭС.
Я благодарен всем нашим друзьям в разных странах мира, которые продвигают необходимость признать объективную реальность и юридически определить Россию государством-террористом.
Это решение все равно появится, и вопрос лишь в том, сколько еще жизней Россия успеет унести, пока ответные удары от международного сообщества не станут действительно ощутимы для тех, кто ответственен за этот террор", - сказал Зеленский.
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