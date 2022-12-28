23-летний вингер Зари перешел в сербский Младост
Бразилец переходит на правах свободного агента
Фото из открытых источников
Сербский "Младост" из Нови-Сада подписал вингера "Зари" Кристиана. 23-летний бразилец перешел на правах свободного агента.
Игрок сможет выступать за новый клуб с 1 января 2023-го.
В этом сезоне за "Зарю" Кристиан провел 8 матчей и отдал 4 голевые передачи. Сообщалось, что он временно покинул "Зарю" из-за войны.
Кристиан пришел в Зарю летом 2021-го из "Бразил". В апреле 2022-го он отправился в аренду в бразильский "Кашиас", откуда вернулся в конце июня.
"Младост" идет на 15-м месте в сербской Суперлиге. У клуба 13 очков в 19-ти матчах.
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