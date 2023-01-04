Романо: Срна полетит в Лондон вести переговоры с Челси по Мудрику
Может так удастся быстрее договориться с "Арсеналом"
Фото: teamtalk.com
Дарио Срна на этой неделе отправиться в Лондон, чтобы провести переговоры по Михаилу Мудрику с "Челси". Он посетит матч "синих" с "Манчестер Сити", сообщает инсайдер Фабрицио Романо.
Игра состоится на Стэмфорд Бридж 5-го января.
"Арсенал" остается главным приоритетом футболиста и "Шахтер" продолжает вести переговоры с гуннерами.
Ранее сообщалось, что "Челси" готов отдать за Мудрика 80 миллионов евро, в то время как предложение "Арсенала" в 70 миллионов "Шахтер" отклонит.
Также "синие" предложат Мудрику на 2 миллиона евро больший оклад – 7,5 миллионов, вместо 5 от "Арсенала".
Shakhtar Donetsk director Darijo Srna will be in London this week and he's expected at the stadium for Chelsea-Manchester City game ???????????? #CFC— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 4, 2023
Chelsea and Shakhtar will discuss about Mudryk in the next 24h - also Arsenal remain in direct talks and player's current priority. #AFC pic.twitter.com/vdhjiHM0Fd
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