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Романо: Срна полетит в Лондон вести переговоры с Челси по Мудрику

Трансферы
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Может так удастся быстрее договориться с "Арсеналом"

Романо: Срна полетит в Лондон вести переговоры с Челси по Мудрику

Фото: teamtalk.com

Новина українською

Дарио Срна на этой неделе отправиться в Лондон, чтобы провести переговоры по Михаилу Мудрику с "Челси". Он посетит матч "синих" с "Манчестер Сити", сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Игра состоится на Стэмфорд Бридж 5-го января.

"Арсенал" остается главным приоритетом футболиста и "Шахтер" продолжает вести переговоры с гуннерами.

Ранее сообщалось, что "Челси" готов отдать за Мудрика 80 миллионов евро, в то время как предложение "Арсенала" в 70 миллионов "Шахтер" отклонит.

Также "синие" предложат Мудрику на 2 миллиона евро больший оклад – 7,5 миллионов, вместо 5 от "Арсенала".

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В статье: Дарио Срна Шахтер (Донецк) Челси (Лондон) Михаил Мудрик
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