Назван клуб АПЛ, в которой перейдет Илья Забарный

Центральный защитник “Динамо” Илья Забарный в скором времени станет игроком английского “Борнмута”.

Об этом информирует известный инсайдер Фабрицио Романо. Во вторник Забарный отправится в Англию, чтобы пройти медосмотр и оформить трансфер. Романо не указывает, сколько “Динамо” получит за 20-летнего защитника. Ранее ТаТоТаке сообщил, суммарная сумма сделки может составить около 25 миллионов евро.

После двадцати туров “Борнмут” занимает восемнадцатое место в английской Премьер-лиге.