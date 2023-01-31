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Назван клуб АПЛ, в которой перейдет Илья Забарный

Трансферы
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Защитник Динамо со своей командой будет бороться за выживание

Назван клуб АПЛ, в которой перейдет Илья Забарный

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Центральный защитник “Динамо” Илья Забарный в скором времени станет игроком английского “Борнмута”.

Об этом информирует известный инсайдер Фабрицио Романо. Во вторник Забарный отправится в Англию, чтобы пройти медосмотр и оформить трансфер. Романо не указывает, сколько “Динамо” получит за 20-летнего защитника. Ранее ТаТоТаке сообщил, суммарная сумма сделки может составить около 25 миллионов евро.

После двадцати туров “Борнмут” занимает восемнадцатое место в английской Премьер-лиге.

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В статье: Английская Премьер-лига Динамо (Киев) АПЛ Борнмут Илья Забарный
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