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Австрийский Грацер подписал Богдана Винника – нападающего Шахтера

Трансферы
Обновлено
(1 голосов)

Аренда до конца сезона

Австрийский Грацер подписал Богдана Винника – нападающего Шахтера

Фото: инстаграм grazerak

Новина українською

"Грацер АК 1902" объявил о подписании нападающего "Шахтера" Богдана Винника. Последние полгода форвард выступал за швейцарский "Цюрих".

Клуб из второй лиги Австрии арендовал 20-летнего нападающего до конца сезона. "Грацер" идет на 4-м месте в чемпионате.

Форвард ушел в "Цюрих" ещё в авпреле прошло года и расстался с ним только в январе. В этом сезоне он провел за швейцарскую команду 14 матчей, в которых отдал 1 голевую передачу. Портал Transfermarkt оценивает форварда в 350 тысяч евро.

Богдан является воспитанником академии "Динамо". В 2017-м он покинул структуру киевлян и перешел в "Шахтер".

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В статье: Шахтер (Донецк) Цюрих
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Комментарии (1)
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С.Карпович. (Ланівці)
03.02.2023 в 23:27
То він Винник,Вінник чи В'юнник.
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