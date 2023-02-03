Австрийский Грацер подписал Богдана Винника – нападающего Шахтера
Аренда до конца сезона
Фото: инстаграм grazerak
"Грацер АК 1902" объявил о подписании нападающего "Шахтера" Богдана Винника. Последние полгода форвард выступал за швейцарский "Цюрих".
Клуб из второй лиги Австрии арендовал 20-летнего нападающего до конца сезона. "Грацер" идет на 4-м месте в чемпионате.
Форвард ушел в "Цюрих" ещё в авпреле прошло года и расстался с ним только в январе. В этом сезоне он провел за швейцарскую команду 14 матчей, в которых отдал 1 голевую передачу. Портал Transfermarkt оценивает форварда в 350 тысяч евро.
Богдан является воспитанником академии "Динамо". В 2017-м он покинул структуру киевлян и перешел в "Шахтер".
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