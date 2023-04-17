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CAS оставил в силе пожизненное отстранение Севидова от футбола

Трансферы
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Спортивный арбитражный суд стал на сторону УАФ

CAS оставил в силе пожизненное отстранение Севидова от футбола

фото из свободных источников

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Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) вынес решение касаемо наставника Александра Севидова в деле о договорных матчах ФК "Сумы". Об этом сообщает пресс-служба УАФ.

CAS оставил в силе решение Апелляционного комитета Украинской ассоциации футбола в отношении тренера.

Напомним, что 13 мая 2021 года Апелляционный комитет УАФ удовлетворил апелляционную жалобу Комитета по этике и честной игре УАФ и изменил решение КДК УАФ, запретив Александру Севидову осуществлять любую деятельность, связанную с футболом пожизненно.

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Сам Севидов, который в "Сумах" занимал должность консультанта тренерского штаба, неоднократно отрицал свою вину и подавал апелляцию в CAS на это решение.

Напомним, что дело тянется с 2019 года, когда ФК "Сумы" были лишены профессионального статуса за договорные матчи. Кроме того, различные дисквалификации за договорняки получили тренеры, игроки и функционеры клуба.

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В статье: Александр Севидов CAS УАФ ФК Сумы
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Источник:
УАФ

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