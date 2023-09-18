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Появились фото пораженной российской подводной лодки Ростов-на-Дону

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Появились фото пораженной российской подводной лодки Ростов-на-Дону

t.me/CITeam

Появились фото повреждений дизель-электрической подводной лодки "Ростов-на-Дону" в результате атаки в ночь на 13 сентября.

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На снимках видны крупные пробоины в носовой части подводной лодки и по центру корпу

Как отмечает Defense Express, ранее в публичном доступе были только спутниковые снимки акватории оккупированного Севастополя, сделанные после атаки 13 сентября. На основе снимков можно было делать предположение, что подводная лодка "Ростов-на-Дону" получила повреждения в носовой части, а характер этих повреждений означает многолетний ремонт с затратами на уровне сотен миллионов долларов.

В Сonflict Intelligence Team, которые опубликовали снимки, отмечают, что подводная лодка подверглась двум ударам. Первый из них расположен сверху в носовой части субмарины, о нем на основании спутниковых снимков ранее заявляли эксперты. Второе попадание пришлось на правый борт лодки в зону за рубкой. Его, в отличие от первого, невозможно зафиксировать по спутниковым снимкам.

"Норвежский независимый военно-морской аналитик Тур Аре Иверсен, которому мы предоставили эти фото, считает, что оба попадания пробили прочный корпус субмарины. В результате повреждения получили торпедный и жилой отсеки, а также, возможно, вспомогательные помещения за последним и аккумуляторные батареи. По снимкам снаружи непонятно, насколько выгорели другие отсеки - это зависит от того, были ли закрыты люки между отсеками.

По мнению эксперта, повреждения такой степени наверняка выводят субмарину из действующего состава флота до конца войны", - говорится в заявлении.

В то же время для ее теоретически возможного ремонта понадобится транспортировка подводной лодки на Адмиралтейские верфи Санкт-Петербурга. По мнению собеседника CIT, ремонт подобного масштаба нерентабелен, и проще построить новую лодку этого же класса.

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В статье: война с россией
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