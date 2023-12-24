  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Трансферы
  4. Звезду Зари Герреро хотят подписать украинский и иностранный клубы - Источник
В тренде

Звезду Зари Герреро хотят подписать украинский и иностранный клубы - Источник

Трансферы

Но потянут ли они аппетиты владельца луганского клуба?

Звезду Зари Герреро хотят подписать украинский и иностранный клубы - Источник

Фото: Аліна Єрофеєва

Новина українською

Нападающий луганской "Зари" Эдуаррдо Герреро является трансферной целью "Полесья" и "Мальме", сообщает журналист Михаил Спиваковский с ТаТоТаке.

Понятно, что у Полесья есть заинтересованность в Герреро, он нравится всем в клубе. По моей информации, у Герреро есть предложение из-за рубежа и клуб, о котором я слышал и они конкретно хотят его, это шведский Мальме. Я понимаю так, что по сравнению с Олимпийским колледжем имени Ивана Поддубного, это другой уровень цивилизации.

Но президент "Зари" Евгений Геллер не готов отпускать звездного футболиста команды за копейки.

Герреро по нашей информации был приобретен Геллером за 400 тысяч долларов. По моим данным по Герреро у него стоит коэффициент х10, то есть он хочет получить около четырех миллионов - это такая цена, когда уже нервы начнут дрожать, - рассказал Спиваковский.

23-летний Герреро сыграл в текущем сезоне 19 матчей. На его счету - 9 голов.

По теме
yellow-arrow
Днепр-1 не выплачивал компенсацию Звягелю за Максимова – Фридман
yellow-arrow
Бетис нацелился на игрока, который принадлежит Шахтеру
yellow-arrow
Слухи не подтвердились. Полесью неинтересный трансфер Шепелева
Заря (Луганск) Мальме Полесье (Житомир) Эдуардо Герреро
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
ТаТоТаке
Опубликовал: Виктор Иванчук
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости