Звезду Зари Герреро хотят подписать украинский и иностранный клубы - Источник
Но потянут ли они аппетиты владельца луганского клуба?
Фото: Аліна Єрофеєва
Нападающий луганской "Зари" Эдуаррдо Герреро является трансферной целью "Полесья" и "Мальме", сообщает журналист Михаил Спиваковский с ТаТоТаке.
Понятно, что у Полесья есть заинтересованность в Герреро, он нравится всем в клубе. По моей информации, у Герреро есть предложение из-за рубежа и клуб, о котором я слышал и они конкретно хотят его, это шведский Мальме. Я понимаю так, что по сравнению с Олимпийским колледжем имени Ивана Поддубного, это другой уровень цивилизации.
Но президент "Зари" Евгений Геллер не готов отпускать звездного футболиста команды за копейки.
Герреро по нашей информации был приобретен Геллером за 400 тысяч долларов. По моим данным по Герреро у него стоит коэффициент х10, то есть он хочет получить около четырех миллионов - это такая цена, когда уже нервы начнут дрожать, - рассказал Спиваковский.
23-летний Герреро сыграл в текущем сезоне 19 матчей. На его счету - 9 голов.
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