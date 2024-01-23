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Вацко и Гагарин могут стать вице-президентами УАФ - Источник

Трансферы

Выборы нового главы Ассоциация пройдут уже на этой неделе

Вацко и Гагарин могут стать вице-президентами УАФ - Источник

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Журналист Виктор Вацко и вице-президент "Кривбасса» Артем Гагарин могут войти в команду нового руководства Украинской Ассоциации футбола (УАФ), сообщает Tribuna.com.

Источник утверждает, что Вацко и Гагарин могут занять должности вице-президентов организации.

Ранее сам Вацко сообщал, что в кулуарах есть информация, что главный тренер сборной Украины Сергей Ребров может стать одним из вице-президентов УАФ.

Напомним, 25-го января в Доме футбола пройдет внеочередной Конгресс УАФ, где должны избрать новое руководство. Сейчас единственным кандидатом на должность президента Ассоциации является Андрей Шевченко.

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Источник:
Tribuna.com
Опубликовал: Алина Ерофеева
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