Вацко и Гагарин могут стать вице-президентами УАФ - Источник

Журналист Виктор Вацко и вице-президент "Кривбасса» Артем Гагарин могут войти в команду нового руководства Украинской Ассоциации футбола (УАФ), сообщает Tribuna.com.

Источник утверждает, что Вацко и Гагарин могут занять должности вице-президентов организации.

Ранее сам Вацко сообщал, что в кулуарах есть информация, что главный тренер сборной Украины Сергей Ребров может стать одним из вице-президентов УАФ.

Напомним, 25-го января в Доме футбола пройдет внеочередной Конгресс УАФ, где должны избрать новое руководство. Сейчас единственным кандидатом на должность президента Ассоциации является Андрей Шевченко.