Вацко и Гагарин могут стать вице-президентами УАФ - Источник
Выборы нового главы Ассоциация пройдут уже на этой неделе
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Журналист Виктор Вацко и вице-президент "Кривбасса» Артем Гагарин могут войти в команду нового руководства Украинской Ассоциации футбола (УАФ), сообщает Tribuna.com.
Источник утверждает, что Вацко и Гагарин могут занять должности вице-президентов организации.
Ранее сам Вацко сообщал, что в кулуарах есть информация, что главный тренер сборной Украины Сергей Ребров может стать одним из вице-президентов УАФ.
Напомним, 25-го января в Доме футбола пройдет внеочередной Конгресс УАФ, где должны избрать новое руководство. Сейчас единственным кандидатом на должность президента Ассоциации является Андрей Шевченко.
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