Колос официально взял в аренду футболиста Шахтера

Ковалевский "Колос" сообщил о подписании контракта с левым вингером Дмитрием Топаловым. Соответствующие публикации появились в соцсетях клуба.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Переход из “Шахтера” состоялся на правах аренды. Ранее ТаТоТаке сообщало, что "горняки" не получат компенсацию за аренду футболиста.

Полузащитник выбрал футболку с 70-м номером. Он уже присоединился к команде на сборах.

“Топалову 25 лет, а его привычная позиция – левый вингер, работающий по всему флангу. Дмитрий играл за юношеские команды “горняков” U-17 и U-19, а также за дублирующий состав "Шахтер-II". В сезоне 2019/2020 и 2021/2022 (который не доиграли из-за вторжения российских окупантов) выступал за "Мариуполь", - говорится в представлении от "Колоса".

Кроме этого, Топалов выступал за три категории юношеских сборных Украины (U-17, U-18, U-19). Также в его активе 15 поединков за молодежную команду.