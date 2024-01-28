  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Трансферы
  4. Колос официально взял в аренду футболиста Шахтера
В тренде

Колос официально взял в аренду футболиста Шахтера

Трансферы
Обновлено

До конца текущего сезона

Колос официально взял в аренду футболиста Шахтера

Фото: ФК Колос

Новина українською

Ковалевский "Колос" сообщил о подписании контракта с левым вингером Дмитрием Топаловым. Соответствующие публикации появились в соцсетях клуба.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Переход из “Шахтера” состоялся на правах аренды. Ранее ТаТоТаке сообщало, что "горняки" не получат компенсацию за аренду футболиста.

Полузащитник выбрал футболку с 70-м номером. Он уже присоединился к команде на сборах.

“Топалову 25 лет, а его привычная позиция – левый вингер, работающий по всему флангу. Дмитрий играл за юношеские команды “горняков” U-17 и U-19, а также за дублирующий состав "Шахтер-II". В сезоне 2019/2020 и 2021/2022 (который не доиграли из-за вторжения российских окупантов) выступал за "Мариуполь", - говорится в представлении от "Колоса".

Кроме этого, Топалов выступал за три категории юношеских сборных Украины (U-17, U-18, U-19). Также в его активе 15 поединков за молодежную команду.

По теме
yellow-arrow
На просмотре в Черноморце находится защитник-легионер – источник
yellow-arrow
Минимум работы, но пропущенный гол. Обнародованы оценки Лунина за матч против Лас-Пальмаса
yellow-arrow
Советник Надеина покинул Верес
Шахтер (Донецк) Колос (Ковалевка) Дмитрий Топалов
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Колос
Опубликовал: Максим Кучер
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости