Лига 1. Монако эффектно возвращается в топ-3, Лион и Реймс застопорили друг друга

Лига 1. 27-й тур

Мец, Сен-Симфорьен

Мец – Монако 2:5

Голы: Диалло 78, Сане 84 – Минамино 4, Аклиуш 10, Вандерсон 16, Балогун 76, 87

Мец: Укиджа, ван ден Керкхоф (Джаллоу, 71), Куао, Траоре, Канде, Юдоль, Ло, Камара, Атта, Микаутадзе (Сане, 82), Асоро (Диалло, 24)

Монако: Маецки, Вандерсон (Кулибали, 89), Керер, Синго, Якобс, Минамино (Диатта, 65), Головин (Диоп, 79), Фофана (Магасса, 65), Аклиуш, Бен-Сегир (Балогун, 65), Бен-Йеддер

"Монако" без особых проблем справился со второй худшей командой Лиги 1, вернувшись в зону Лиги Чемпионов. Подопечные Ади Хюттера решили исход встречи уже в стартовые 16 минут, наказав соперника за грубые ошибки в обороне. Минамино в дебюте откликнулся на прострел Бен Сегира, уйдя от опеки трёх защитников. Затем Аклиуш обокрал оппонента в центре поля, выбежал на ворота и легко завершил ударом в нижний угол. Наконец Вандерсон положил красивый удар слёту.

"Мец" при этом тоже угрожал в атаке, в частности Микаутадзе имел и выход 1 на 1, и пару сольных проходов. Но долгое время счёт оставался неизменным, пока на поле не появился Фоларин Балогун. Экс-форвард "Арсенала" сначала забил простейший гол в карьере после того, как кипер хозяев Укиджа неудачно сыграл пяткой у своих ворот.

Затем гости откровенно расслабились и пропустили два выпада своим левым флангом. Куао сначала ассистировал Диалло на его первый гол в Лиге 1, а затем и молодому Сане. Напоследок Балогун с корнера оформил дубль, восстановив разгромный перевес на табло.

Лион, Парк Олимпик Лионне

Лион – Реймс 1:1

Голы: Нуама 65 – Окуму 55

Лион: Антони Лопеш, Чалета-Цар, О'Брайен, Толиссо, Энрике, Мэйтленд-Найлз, Матич (Бенрахма, 62), Какре, Шерки (Нуама, 46), Ляказетт (Фофана, 62), Орбан (Балде, 72)

Реймс: Диуф, Агбаду, Абдельхамид, Окуму, Акьеме (Бюси, 81), Мунеци, Хадра (Фоке, 81), Атангана Эдоа (Коне, 72), Ито, Диаките, Накамура (Ричардсон, 73)

В то же время "Лион" и "Реймс" провели свой субботний матч в куда более сдержанной манере. Обоим нужна была победа для продолжения борьбы за еврокубки, но всё, что стороны сумели, это помешать друг другу с выполнением этой задачи. "Реймс" ещё сохраняет некоторые шансы на топ-5, хоть и отстаёт на 7 пунктов от "Ниццы" по потерянным. "Лион" же явно будет делать ставку на квалификацию через Кубок, где им вскоре играть полуфинал против "Валансьена".

Первый тайм был весьма осторожным. Каждая из команд имела по несколько неплохих ударов со стандартов, преимущественно с корнеров, но не более того. Тем не менее, именно после углового гости повели на старте второй половины. Абдельхамид после подачи пробил в каркас, после чего Окуму первым сориентировался и добил мяч в ворота с нескольких метров.

Пьер Саж ответил смелыми заменами, сняв Ляказетта, а также выставив Саида Бенрахму вместо Неманьи Матича. Атакующая схема сразу дала плоды. Уже через несколько минут Бенрахма исполнил шикарный кросс на Нуама, который сравнял счёт ударом в падении. По инерции "Лион" ещё создал момент для О’Брайена со стандарта, но на этом игра снова успокоилась. 1:1.