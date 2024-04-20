"Документ подписан". Гендиректор Черноморца подтвердил переходу Брагару в Динамо

Генеральный директор "Черноморца" Анатолий Мисюра накануне матча одесситов против "Кривбасса" прокомментировал вероятные кадровые потери команды.

Мисюра сообщил, что Илья Путря подписал предварительный контракт с ЛНЗ. Но Анатолий добавил, что футболист может изменить решение, ведь "Черноморец" еще попытается договориться о продолжении сотрудничества.

Максим Брагару дорабатывает соглашение и присоединится к "Динамо". Есть уже соответствующий документ. Полузащитник дебютировал в коллективе в сезоне 2019/20, но полноценным игроком основы стал только в прошлом чемпионате. Путря выступает в Одессе с сентября 2020 года.