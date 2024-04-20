  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Трансферы
  4. Инфантино предлагает политикам присоединиться к борьбе с футбольными агентами
В тренде

Инфантино предлагает политикам присоединиться к борьбе с футбольными агентами

Трансферы
Обновлено

Президент ФИФА возмущен размерами выплат посредникам

Инфантино предлагает политикам присоединиться к борьбе с футбольными агентами

Фото: fifa.com

Новина українською

В течение 12 месяцев после 1 февраля 2023 года клубы АПЛ заплатили агентам около 500 млн евро. В то же время команды, которые тренировали и развивали своих воспитанников, получили лишь 30 млн.

Читайте также: Инфантино: Шевченко вдохновил нацию как игрок, и как президент УАФ он сделает то же самое

Футбольный функционер подчеркнул, что солидарные выплаты жизненно необходимы для скромных коллективов. Джанни сообщил, что ФИФА стремится к четким и справедливым правилам в системе трансферов. Подобные действия повлекли за собой недовольство среди агентов и даже судебные иски к структуре.

Инфантино призвал правительства стран также содействовать обеспечению честного распределения средств, чтобы коллективы могли продолжать работать с талантливыми юношами.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
По теме
yellow-arrow
"Документ подписан". Гендиректор Черноморца подтвердил переходу Брагару в Динамо
yellow-arrow
Transfermarkt назвал лучшие клубы по трансферной прибыли за последние два сезона
yellow-arrow
ВСУ обезвредили за сутки 710 оккупантов. Генштаб обновил данные по потерям России в войне с Украиной
Джанни Инфантино
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
FIFA X
Опубликовал: Александр Симченко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости