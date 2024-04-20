Инфантино предлагает политикам присоединиться к борьбе с футбольными агентами

В течение 12 месяцев после 1 февраля 2023 года клубы АПЛ заплатили агентам около 500 млн евро. В то же время команды, которые тренировали и развивали своих воспитанников, получили лишь 30 млн.

Футбольный функционер подчеркнул, что солидарные выплаты жизненно необходимы для скромных коллективов. Джанни сообщил, что ФИФА стремится к четким и справедливым правилам в системе трансферов. Подобные действия повлекли за собой недовольство среди агентов и даже судебные иски к структуре.

Инфантино призвал правительства стран также содействовать обеспечению честного распределения средств, чтобы коллективы могли продолжать работать с талантливыми юношами.