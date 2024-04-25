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Красотка дня. Роскошная модель, которая покорила сердце Джуда Беллингема. ФОТО

Трансферы
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Британец нырнул в новые отношения

Красотка дня. Роскошная модель, которая покорила сердце Джуда Беллингема. ФОТО

instagram.com/lauraceliav

UA-Футбол
Новина українською

Джуд Беллингем проводит потрясающий сезон.

Полузащитник тащит "Реал" к чемпионскому титулу и является главным претендентом на "Золотой мяч".

Успехи на футбольном поле плавно переходят и на успехи за его пределами.

Британские СМИ сообщают о романе футболиста и модели Лаури Селии Вальк.

Как сообщают источники The Sun, девушка несколько раз приезжала на виллу игрока в Испании.

Нидерландская красотка имеет огромную армия поклонников в соцсетях (почти 400 тысяч только в инстаграме) и сотрудничает с рядом известных брендов.

У Джуда точно есть вкус.

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