Красотка дня. Роскошная модель, которая покорила сердце Джуда Беллингема. ФОТО

Джуд Беллингем проводит потрясающий сезон.

Полузащитник тащит "Реал" к чемпионскому титулу и является главным претендентом на "Золотой мяч".

Успехи на футбольном поле плавно переходят и на успехи за его пределами.

Британские СМИ сообщают о романе футболиста и модели Лаури Селии Вальк.

Как сообщают источники The Sun, девушка несколько раз приезжала на виллу игрока в Испании.

Нидерландская красотка имеет огромную армия поклонников в соцсетях (почти 400 тысяч только в инстаграме) и сотрудничает с рядом известных брендов.

У Джуда точно есть вкус.