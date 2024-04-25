Красотка дня. Роскошная модель, которая покорила сердце Джуда Беллингема. ФОТО
Британец нырнул в новые отношения
instagram.com/lauraceliav
Джуд Беллингем проводит потрясающий сезон.
Полузащитник тащит "Реал" к чемпионскому титулу и является главным претендентом на "Золотой мяч".
Успехи на футбольном поле плавно переходят и на успехи за его пределами.
Британские СМИ сообщают о романе футболиста и модели Лаури Селии Вальк.
Как сообщают источники The Sun, девушка несколько раз приезжала на виллу игрока в Испании.
Нидерландская красотка имеет огромную армия поклонников в соцсетях (почти 400 тысяч только в инстаграме) и сотрудничает с рядом известных брендов.
У Джуда точно есть вкус.
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