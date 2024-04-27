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Модрич догнал Роберто Карлоса по количеству проведённых матчей в Реале

Трансферы

Также Винисиус сравнялся с Бейлом

Модрич догнал Роберто Карлоса по количеству проведённых матчей в Реале

Getty Images/Global Images Ukraine

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Вчерашний матч Ла Лиги против "Реала Сосьедад" стал для Луки Модрича 527-м в составе мадридского "Реала".

По этому показателю хорват сравнялся с бразильцем Робертом Карлосом. Оба делят 13-ю и 14-ю строчку в рейтинге футболистов "сливочных", которые провели наибольшее количество поединков.

Кроме этого, Винисиус Джуниор догнал другую легенду "Реала". Бразилец провел 258-й матч – столько же и у Гарета Бейла. Они делят 49-ю и 50-ю строчку в списке рекордсменов клуба.

Отметим, что Модрич выступает за "сливочных" с 2012 года. Его контракт истекает в конце текущего сезона. Винисиус представляет "Реал" с 2018 года, а соглашение бразильца подходит к концу в 2027-м.

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Реал (Мадрид) Винисиус Жуниор
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Источник:
transfermarkt.com
Опубликовал: Максим Кучер
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