  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Трансферы
  4. Максимов провел 200-й матч в УПЛ в роли тренера
В тренде

Максимов провел 200-й матч в УПЛ в роли тренера

Трансферы

До десятки гвардейцев нужно еще будет поработать

Максимов провел 200-й матч в УПЛ в роли тренера

Фото: СК Дніпро-1

Новина українською

В субботнем матче УПЛ между "Днепр-1" и "Динамо" главный тренер "днепрян" Юрий Максимов отметил юбилей. Он провел 200 матч в роли тренера в рамках украинского чемпионата.

Это был 22-й матч Максимова во главе "Днепра-1". Также наставник возглавлял "Оболонь" (16), "Кривбасс" (74), "Металлург" Д (28) и "Ворсклу" (60). Команды Юрия Максимова одержали 77 побед, 52 раза сыграли вничью и в 71 матче уступили при общей разнице мячей 240-246.

В общем, это 13-й результат в истории высшего дивизиона. До топ-10 Максимову не хватает 57 матчей. Рекордсменом является Мирон Маркевич, у которого 622 проведенных игры.

В общем, список гвардейцев выглядит следующим образом:

1. Мирон Маркевич – 622

2. Николай Павлов – 548

3. Мирча Луческу – 432

4. Виталий Кварцяный – 340

5. Валерий Яремченко – 297

6. Михаил Фоменко – 294

7. Юрий Вернидуб – 274

8. Олег Таран – 273

9. Владимир Шаран – 265

10. Семен Альтман – 257

...

13. Юрий Максимов – 200

По теме
yellow-arrow
Модрич догнал Роберто Карлоса по количеству проведённых матчей в Реале
yellow-arrow
Красотка дня. Роскошная модель, которая покорила сердце Джуда Беллингема. ФОТО
yellow-arrow
Инфантино предлагает политикам присоединиться к борьбе с футбольными агентами
Юрий Максимов СК Днепр-1
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
FootballHub
Опубликовал: Максим Кучер
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости