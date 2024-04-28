Максимов провел 200-й матч в УПЛ в роли тренера

В субботнем матче УПЛ между "Днепр-1" и "Динамо" главный тренер "днепрян" Юрий Максимов отметил юбилей. Он провел 200 матч в роли тренера в рамках украинского чемпионата.

Это был 22-й матч Максимова во главе "Днепра-1". Также наставник возглавлял "Оболонь" (16), "Кривбасс" (74), "Металлург" Д (28) и "Ворсклу" (60). Команды Юрия Максимова одержали 77 побед, 52 раза сыграли вничью и в 71 матче уступили при общей разнице мячей 240-246.

В общем, это 13-й результат в истории высшего дивизиона. До топ-10 Максимову не хватает 57 матчей. Рекордсменом является Мирон Маркевич, у которого 622 проведенных игры.

В общем, список гвардейцев выглядит следующим образом:

1. Мирон Маркевич – 622

2. Николай Павлов – 548

3. Мирча Луческу – 432

4. Виталий Кварцяный – 340

5. Валерий Яремченко – 297

6. Михаил Фоменко – 294

7. Юрий Вернидуб – 274

8. Олег Таран – 273

9. Владимир Шаран – 265

10. Семен Альтман – 257

...

13. Юрий Максимов – 200