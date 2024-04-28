Максимов провел 200-й матч в УПЛ в роли тренера
До десятки гвардейцев нужно еще будет поработать
Фото: СК Дніпро-1
В субботнем матче УПЛ между "Днепр-1" и "Динамо" главный тренер "днепрян" Юрий Максимов отметил юбилей. Он провел 200 матч в роли тренера в рамках украинского чемпионата.
Это был 22-й матч Максимова во главе "Днепра-1". Также наставник возглавлял "Оболонь" (16), "Кривбасс" (74), "Металлург" Д (28) и "Ворсклу" (60). Команды Юрия Максимова одержали 77 побед, 52 раза сыграли вничью и в 71 матче уступили при общей разнице мячей 240-246.
В общем, это 13-й результат в истории высшего дивизиона. До топ-10 Максимову не хватает 57 матчей. Рекордсменом является Мирон Маркевич, у которого 622 проведенных игры.
В общем, список гвардейцев выглядит следующим образом:
1. Мирон Маркевич – 622
2. Николай Павлов – 548
3. Мирча Луческу – 432
4. Виталий Кварцяный – 340
5. Валерий Яремченко – 297
6. Михаил Фоменко – 294
7. Юрий Вернидуб – 274
8. Олег Таран – 273
9. Владимир Шаран – 265
10. Семен Альтман – 257
...
13. Юрий Максимов – 200
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