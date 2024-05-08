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Киеврада признала Залужного почетным гражданином города: "слуги народа" отказались голосовать

Трансферы

Фракция "слуг" в полном составе покинула зал во время голосования

Киеврада признала Залужного почетным гражданином города: "слуги народа" отказались голосовать

фото - Getty Images

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Экс-главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный признан почетным гражданином города Киева. Фракция "Слуга народа" во время голосования покинула зал.

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Об этом сообщил депутат Киеврады, сопредседатель фракции "УДАР Виталия Кличко" Дмитрий Белоцерковец.

По его словам, фракция "Слуга народа" в полном составе не поддержала это решение.

"Более того, фракция "слуг" в полном составе покинула зал во время голосования за это логичное решение. Этим жестом "слуги" показали свое отношение к украинским защитникам", - добавил он.

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Віктор Бокасса (Betwmount)
09.05.2024 в 00:09
Зебіли означає зелену більшість
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Комментарии 2
Віктор Бокасса (Betwmount)
09.05.2024 в 00:09
Зебіли означає зелену більшість
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aleks68
08.05.2024 в 23:58
янелох и его шавки
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