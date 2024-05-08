Киеврада признала Залужного почетным гражданином города: "слуги народа" отказались голосовать
Фракция "слуг" в полном составе покинула зал во время голосования
фото - Getty Images
Экс-главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный признан почетным гражданином города Киева. Фракция "Слуга народа" во время голосования покинула зал.
Об этом сообщил депутат Киеврады, сопредседатель фракции "УДАР Виталия Кличко" Дмитрий Белоцерковец.
По его словам, фракция "Слуга народа" в полном составе не поддержала это решение.
"Более того, фракция "слуг" в полном составе покинула зал во время голосования за это логичное решение. Этим жестом "слуги" показали свое отношение к украинским защитникам", - добавил он.
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Віктор Бокасса (Betwmount)
09.05.2024 в 00:09
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