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Клуб из Нидерландов ведет переговоры с Зарей по трансферу лидера обороны

Трансферы

Арсений Батагов может перебраться в Эредивизи

Клуб из Нидерландов ведет переговоры с Зарей по трансферу лидера обороны

Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва

Новина українською

Лидер молодежной сборной Украины и луганской Зари, Арсений Батагов, может перебраться в чемпионат Нидерландов. "АЗ Алкмар" хочет приобрести защитника.

Как сообщает - Спорт экспресс, клуб из Алкмара предлагает два миллиона евро за украинца, но луганчане настаивают на сумме - 2.5 млн евро.

Напомним, что Арсений в нынешнем сезоне провел 23 матча в УПЛ, в которых смог отметиться двумя голами и двумя ассистами. Также в четырех матчах в Лиге Конференций отдал один ассист.

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Источник:
Спорт Експрес
Опубликовал: Андрей Мартыник
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