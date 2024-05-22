Клуб из Нидерландов ведет переговоры с Зарей по трансферу лидера обороны
Арсений Батагов может перебраться в Эредивизи
Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва
Лидер молодежной сборной Украины и луганской Зари, Арсений Батагов, может перебраться в чемпионат Нидерландов. "АЗ Алкмар" хочет приобрести защитника.
Как сообщает - Спорт экспресс, клуб из Алкмара предлагает два миллиона евро за украинца, но луганчане настаивают на сумме - 2.5 млн евро.
Напомним, что Арсений в нынешнем сезоне провел 23 матча в УПЛ, в которых смог отметиться двумя голами и двумя ассистами. Также в четырех матчах в Лиге Конференций отдал один ассист.
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