Челси хочет подписать нового форварда и несколько защитников после назначения нового тренераЩо

Лондонский "Челси" занимается поиском нового тренера. Основными кандидатами являются Себастьян Генесс из "Штутгарта", именно поэтому он отказал "Баварии". Также в шорт-листе есть Роберто Де Дзерби, Ганс-Дитер Флик и Томас Фракт.

Инсайдер, Fibrizio Romano, сообщил, что после назначения нового тренера, лондонский клуб хочет подписать новых защитников и форварда

Напомним, что "Челси" в нынешнем сезоне занял 6-ю строчку в АПЛ