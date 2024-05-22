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Челси хочет подписать нового форварда и несколько защитников после назначения нового тренераЩо

Трансферы
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Кандидаты на тренерскую вакансию

Челси хочет подписать нового форварда и несколько защитников после назначения нового тренераЩо

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Лондонский "Челси" занимается поиском нового тренера. Основными кандидатами являются Себастьян Генесс из "Штутгарта", именно поэтому он отказал "Баварии". Также в шорт-листе есть Роберто Де Дзерби, Ганс-Дитер Флик и Томас Фракт.

Инсайдер, Fibrizio Romano, сообщил, что после назначения нового тренера, лондонский клуб хочет подписать новых защитников и форварда

Напомним, что "Челси" в нынешнем сезоне занял 6-ю строчку в АПЛ

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Источник:
Сайт ЮА Футбол
Опубликовал: Андрей Мартыник
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