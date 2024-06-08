Несколько игроков Миная могут продолжить карьеру в клубах УПЛ. На одного из них претендует Днепр-1

YouTube-канал ТаТоТаке сообщает об интересе клубов УПЛ к игрокам "Миная". Речь идет о голкипере Александре Кемкине, хавбеке Тимуре Кораблине и вингере Владиславе Вакуле.

Также источник информирует, что 21-летний центральный защитник закарпатцев Ярослав Кисиль может перейти в "Днепр-1". В этом сезоне Кисиль сыграл 11 матчей в этом сезоне.

Напомним, "Минай" занял предпоследнее, 15-е место в УПЛ, из-за чего вылетел в Первую лигу.