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Несколько игроков Миная могут продолжить карьеру в клубах УПЛ. На одного из них претендует Днепр-1

Трансферы
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Несколько игроков Миная могут продолжить карьеру в клубах УПЛ. На одного из них претендует Днепр-1

Фото - Олександр Приходько, UA-Футбол

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YouTube-канал ТаТоТаке сообщает об интересе клубов УПЛ к игрокам "Миная". Речь идет о голкипере Александре Кемкине, хавбеке Тимуре Кораблине и вингере Владиславе Вакуле.

Также источник информирует, что 21-летний центральный защитник закарпатцев Ярослав Кисиль может перейти в "Днепр-1". В этом сезоне Кисиль сыграл 11 матчей в этом сезоне.

Напомним, "Минай" занял предпоследнее, 15-е место в УПЛ, из-за чего вылетел в Первую лигу.

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ФК Минай СК Днепр-1 Владислав Вакула Тимур Кораблин Александр Кемкин
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Источник:
ТаТоТаке
Опубликовал: Виктор Иванчук
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