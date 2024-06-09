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Судаков: Думаю, что к поединку с Румынией буду полностью готов

Трансферы

До матча – чуть больше недели

Судаков: Думаю, что к поединку с Румынией буду полностью готов

УАФ

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Полузащитник сборной Украины Георгий Судаков прокомментировал поражение национальной команды в товарищеском матче против Польши.

“Трудно сказать, какова основная причина поражения. Наверное, где-то потеряли концентрацию при стандартах. Пропустили два быстрых мяча, а затем третий. После такого трудно прийти в себя и сравнять счет. Но мы показали достойную игру, хотя и отдаем себе отчет, что результат важен для всех. Впрочем, мы готовимся к Евро и понимаем, что матч был товарищеским. В первую очередь, мы должны подготовиться к стартовому поединку с Румынией.

Что касается самого построения нашей игры, то нельзя сказать, что мы играли плохо. Ключевую роль сыграли два угловых. Когда на 30-й минуте проиграешь – 0:3, выровняться трудно.

В первом тайме поляки начали высоко прессинговать, а у нас было много потерь мяча в простых ситуациях. Думаю, нам нужно было играть более вертикально. Когда же мы перестроились, то уже в первом тайме имели три хороших шанса. Моменты стали появляться, когда мы начали играть за спину. В этих компонентах нам стоило добавить сразу.

Вопреки недавнему повреждению, я чувствую себя почти готовым. Есть еще несколько дней, потом матч с Молдовой. Тогда уже, думаю, буду полностью готов к поединку с Румынией”, – сказал Судаков.

Георгий пропустил заключительные три матча "Шахтера" в сезоне из-за травмы. 3 июня он сыграл 18 минут в поединке с Германией, а 7 июня против Польши вышел в старте и провел 81 минуту на поле.

Впереди Украину ждет товарищеский матч против Молдовы 11 июня. А уже 17 июня “сине-желтые” стартуют на Евро-2024 встречей против Румынии.

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Украина Польша Георгий Судаков
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Источник:
УАФ
Опубликовал: Максим Кучер
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