Судаков: Думаю, что к поединку с Румынией буду полностью готов

Полузащитник сборной Украины Георгий Судаков прокомментировал поражение национальной команды в товарищеском матче против Польши.

“Трудно сказать, какова основная причина поражения. Наверное, где-то потеряли концентрацию при стандартах. Пропустили два быстрых мяча, а затем третий. После такого трудно прийти в себя и сравнять счет. Но мы показали достойную игру, хотя и отдаем себе отчет, что результат важен для всех. Впрочем, мы готовимся к Евро и понимаем, что матч был товарищеским. В первую очередь, мы должны подготовиться к стартовому поединку с Румынией.

Что касается самого построения нашей игры, то нельзя сказать, что мы играли плохо. Ключевую роль сыграли два угловых. Когда на 30-й минуте проиграешь – 0:3, выровняться трудно.

В первом тайме поляки начали высоко прессинговать, а у нас было много потерь мяча в простых ситуациях. Думаю, нам нужно было играть более вертикально. Когда же мы перестроились, то уже в первом тайме имели три хороших шанса. Моменты стали появляться, когда мы начали играть за спину. В этих компонентах нам стоило добавить сразу.

Вопреки недавнему повреждению, я чувствую себя почти готовым. Есть еще несколько дней, потом матч с Молдовой. Тогда уже, думаю, буду полностью готов к поединку с Румынией”, – сказал Судаков.