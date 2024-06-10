Чехия - Северная Македония. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию товарищеского матча
Чехия - Северная Македония: Смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 10.06.24 ⋊ Международный Товарищеский Матч на UA-Футбол
Getty Images / Global Images Ukraine
Чехия – участник Евро-2024, а вот Северную Македонию из группы не выпустила, в том числе, и Украина. Но как спарринг-партнер эта команда – достойный соперник.
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Товарищеский матч между Чехией и Северной Македонией состоится 10-го июня в 19:00. Трансляция – на MEGOGO Футбол 1.
Товарищеский матч
Чехия 19:00 Северная Македония
Видеотрансляция – MEGOGO Футбол 1
Трансляція матчу Чехія - Північна МакедоніяСмотреть трансляцию
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Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Игорь Семйон
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