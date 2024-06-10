Чехия - Северная Македония. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию товарищеского матча

Чехия – участник Евро-2024, а вот Северную Македонию из группы не выпустила, в том числе, и Украина. Но как спарринг-партнер эта команда – достойный соперник.

Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football.

Товарищеский матч между Чехией и Северной Македонией состоится 10-го июня в 19:00. Трансляция – на MEGOGO Футбол 1.

Товарищеский матч

Видеотрансляция – MEGOGO Футбол 1