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Чехия - Северная Македония. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию товарищеского матча

Трансферы

Чехия - Северная Македония: Смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 10.06.24 ⋊ Международный Товарищеский Матч на UA-Футбол

Чехия - Северная Македония. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию товарищеского матча

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Чехия – участник Евро-2024, а вот Северную Македонию из группы не выпустила, в том числе, и Украина. Но как спарринг-партнер эта команда – достойный соперник.

Товарищеский матч между Чехией и Северной Македонией состоится 10-го июня в 19:00. Трансляция – на MEGOGO Футбол 1.

Товарищеский матч

Чехия 19:00 Северная Македония

Видеотрансляция – MEGOGO Футбол 1

Трансляция матча
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Трансляція матчу Чехія - Північна Македонія
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Игорь Семйон
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