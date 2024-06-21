Форвард Оболони подтвердил информацию о своем будущем переходе в Рух
Привлекли большие амбиции клуба
Оболонь
Нападающий "Оболони" Игорь Краснопир заявил о том, что он продолжит карьеру во львовском "Рухе".
- Игорь, последние несколько недель для тебя выдались знаковыми. Ты помог Оболони остаться в УПЛ, вместе с олимпийской сборной выиграл Maurice Revello Tournament, а после возвращения в Украину тебя ждут в новой команде. Ты уже подписал контракт с Рухом?
- Да, действительно. Очень насыщенные дни. Не успеваешь осознать, с какой скоростью развиваются события. Хотя с Рухом еще ничего не подписано, принципиальная договоренность есть.
- Почему выбрал именно Рух?
- Это весомый шаг в карьере, чтобы дальше расти. Рух - амбициозная команда, с хорошим подбором исполнителей, классной инфраструктурой.
- С кем общался относительно будущего перехода?
- Мне звонил Виталий Юрьевич Пономарев. Он рассказал свое видение относительно того, чтобы я присоединился к команде. Когда в тебе заинтересован главный тренер, это очень важно для футболиста.
- Кроме Руха, тобой еще интересовались?
- Как я знаю, был интерес, но до конкретики не дошло.
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