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Форвард Оболони подтвердил информацию о своем будущем переходе в Рух

Трансферы
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Привлекли большие амбиции клуба

Форвард Оболони подтвердил информацию о своем будущем переходе в Рух

Оболонь

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Нападающий "Оболони" Игорь Краснопир заявил о том, что он продолжит карьеру во львовском "Рухе".

- Игорь, последние несколько недель для тебя выдались знаковыми. Ты помог Оболони остаться в УПЛ, вместе с олимпийской сборной выиграл Maurice Revello Tournament, а после возвращения в Украину тебя ждут в новой команде. Ты уже подписал контракт с Рухом?

- Да, действительно. Очень насыщенные дни. Не успеваешь осознать, с какой скоростью развиваются события. Хотя с Рухом еще ничего не подписано, принципиальная договоренность есть.

- Почему выбрал именно Рух?

- Это весомый шаг в карьере, чтобы дальше расти. Рух - амбициозная команда, с хорошим подбором исполнителей, классной инфраструктурой.

- С кем общался относительно будущего перехода?

- Мне звонил Виталий Юрьевич Пономарев. Он рассказал свое видение относительно того, чтобы я присоединился к команде. Когда в тебе заинтересован главный тренер, это очень важно для футболиста.

- Кроме Руха, тобой еще интересовались?

- Как я знаю, был интерес, но до конкретики не дошло.

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Оболонь (Киев) Рух (Львов) Игорь Краснопир
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Источник:
Український футбол
Опубликовал: Александр Бураков
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