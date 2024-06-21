Ещё один украинец в Казахстане? Ордабасы заинтересован в подписании Бойко

Денис Бойко может продолжить карьеру в Казахстане. Об этом сообщает Sport.ua.

По данным источника, "Ордабасы" находится в поисках усиления вратарской линии перед началом квалификации Лиги чемпионов, и в том числе рассматривает кандидатуру 36-летнего украинца.

Напомним, что в составе "Ордабасы" сейчас выступают защитник Игорь Пластун, полузащитник Евгений Макаренко и нападающий Артем Беседин.

После окончания прошлого сезона "Полесье" прекратило сотрудничество с Бойко.