Ещё один украинец в Казахстане? Ордабасы заинтересован в подписании Бойко
Намечается воссоединение экс-динамовцев
Фото: ФК Полісся
Денис Бойко может продолжить карьеру в Казахстане. Об этом сообщает Sport.ua.
По данным источника, "Ордабасы" находится в поисках усиления вратарской линии перед началом квалификации Лиги чемпионов, и в том числе рассматривает кандидатуру 36-летнего украинца.
Напомним, что в составе "Ордабасы" сейчас выступают защитник Игорь Пластун, полузащитник Евгений Макаренко и нападающий Артем Беседин.
После окончания прошлого сезона "Полесье" прекратило сотрудничество с Бойко.
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