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Ещё один украинец в Казахстане? Ордабасы заинтересован в подписании Бойко

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Ещё один украинец в Казахстане? Ордабасы заинтересован в подписании Бойко

Фото: ФК Полісся

Новина українською

Денис Бойко может продолжить карьеру в Казахстане. Об этом сообщает Sport.ua.

По данным источника, "Ордабасы" находится в поисках усиления вратарской линии перед началом квалификации Лиги чемпионов, и в том числе рассматривает кандидатуру 36-летнего украинца.

Напомним, что в составе "Ордабасы" сейчас выступают защитник Игорь Пластун, полузащитник Евгений Макаренко и нападающий Артем Беседин.

После окончания прошлого сезона "Полесье" прекратило сотрудничество с Бойко.

Ранее сообщалось об интересе к опытному вратарю со стороны "Карпат" и "Колоса".

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Источник:
Sport.ua
Опубликовал: Александр Бураков
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