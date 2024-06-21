Александрия нацелилась на хавбека, которого в грузинском Динамо тренирует украинский наставник
От украинского тренера - в украинский клуб?
1tv.ge
"Александрия" сделала предложение о трансфере полузащитника "Динамо" Батуми Цотне Пацации. Об этом сообщает грузинское издание 90min.
На данный момент переговоры между клубами находятся в активной фазе.
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По информации источника, 24-летний футболист остался недоволен игровым временем, которое он получил в прошлом сезоне под руководством украинского главного тренера "Динамо" Батуми Андрея Демченко.
На счету Пацации 11 сыгранных матчей (в общей сложности 173 проведённых минут на поле) в сезоне 2023/24 без результативных действий.
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Источник:Facebook
Опубликовал: Александр Бураков
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