Александрия нацелилась на хавбека, которого в грузинском Динамо тренирует украинский наставник

"Александрия" сделала предложение о трансфере полузащитника "Динамо" Батуми Цотне Пацации. Об этом сообщает грузинское издание 90min.

На данный момент переговоры между клубами находятся в активной фазе.

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По информации источника, 24-летний футболист остался недоволен игровым временем, которое он получил в прошлом сезоне под руководством украинского главного тренера "Динамо" Батуми Андрея Демченко.

На счету Пацации 11 сыгранных матчей (в общей сложности 173 проведённых минут на поле) в сезоне 2023/24 без результативных действий.