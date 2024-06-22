Португалия – уже в плей-офф. Грузины все еще имеют шансы. Турнирная таблица группы F
Финальный тур будет решающим для троих
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
В субботу 22 июня прошли два матча второго тура группового этапа Евро-2024 в группе F.
В первом Грузия и Чехия установили ничью, во втором – Португалия разгромила Турцию.
Благодаря второй победе подопечные Мартинеса вышли в 1/8 финала, где встретятся с третьим местом групп A, B или C. Турция, Чехия и Грузия по итогам третьего тура могут финишировать на любой из трех остальных позиций.
26 июня Чехия сыграет против Турции в Гамбурге, а Грузия с Португалией в Гельзенкирхене.
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