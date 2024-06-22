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Португалия – уже в плей-офф. Грузины все еще имеют шансы. Турнирная таблица группы F

Трансферы
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Финальный тур будет решающим для троих

Португалия – уже в плей-офф. Грузины все еще имеют шансы. Турнирная таблица группы F

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

В субботу 22 июня прошли два матча второго тура группового этапа Евро-2024 в группе F.

В первом Грузия и Чехия установили ничью, во втором – Португалия разгромила Турцию.

Благодаря второй победе подопечные Мартинеса вышли в 1/8 финала, где встретятся с третьим местом групп A, B или C. Турция, Чехия и Грузия по итогам третьего тура могут финишировать на любой из трех остальных позиций.

Португалия – уже в плей-офф. Грузины все еще имеют шансы. Турнирная таблица группы F - изображение 1

26 июня Чехия сыграет против Турции в Гамбурге, а Грузия с Португалией в Гельзенкирхене.

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Португалия Грузия Турция Чехия
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Комментарии
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Будєм разбіратся (Київ)
22.06.2024 в 21:54
Доречі, шанси у грузинів не менші ніж у нас. Португалія вже й так виходить з першого місця, будуть грати другим складом. Інша справа, що другий склад Португалії це на кілька голів вище ніж перший у Грузії . Цікава має бути гра
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Комментарии 1
Будєм разбіратся (Київ)
22.06.2024 в 21:54
Доречі, шанси у грузинів не менші ніж у нас. Португалія вже й так виходить з першого місця, будуть грати другим складом. Інша справа, що другий склад Португалії це на кілька голів вище ніж перший у Грузії . Цікава має бути гра
Ответить
1
0

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