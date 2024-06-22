Португалия – уже в плей-офф. Грузины все еще имеют шансы. Турнирная таблица группы F

В субботу 22 июня прошли два матча второго тура группового этапа Евро-2024 в группе F.

В первом Грузия и Чехия установили ничью, во втором – Португалия разгромила Турцию.

Благодаря второй победе подопечные Мартинеса вышли в 1/8 финала, где встретятся с третьим местом групп A, B или C. Турция, Чехия и Грузия по итогам третьего тура могут финишировать на любой из трех остальных позиций.

26 июня Чехия сыграет против Турции в Гамбурге, а Грузия с Португалией в Гельзенкирхене.