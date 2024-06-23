Еще один игрок Днепра-1 может сменить клубную прописку

Игорь Когут может покинуть команду бесплатно. Его контракт истекает 30 июня и до сих пор сотрудничество не продлили. Источник отмечает, что у хавбека есть предложения от "Черноморца" и "Металлиста 1925".

Футболист склоняется к варианту с харьковчанами, вероятно из-за лучших финансовых условий.

После вылета "Днепра" из УПЛ Игорь присоединился к новосозданному СК "Днепр-1" в 2017 году. Он провел 144 встречи во всех соревнованиях и оформил 50 результативных действий. В прошлом сезоне Когут появился всего в 14 поединках.