Еще один игрок Днепра-1 может сменить клубную прописку
Очередная потенциальная кадровая потеря
scdnipro1.com.ua
Игорь Когут может покинуть команду бесплатно. Его контракт истекает 30 июня и до сих пор сотрудничество не продлили. Источник отмечает, что у хавбека есть предложения от "Черноморца" и "Металлиста 1925".
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Футболист склоняется к варианту с харьковчанами, вероятно из-за лучших финансовых условий.
После вылета "Днепра" из УПЛ Игорь присоединился к новосозданному СК "Днепр-1" в 2017 году. Он провел 144 встречи во всех соревнованиях и оформил 50 результативных действий. В прошлом сезоне Когут появился всего в 14 поединках.
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Источник:Телеграм-канал Ігоря Бурбаса
Опубликовал: Александр Симченко
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