  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Трансферы
  4. Леднев хочет покинуть Днепр-1. На игрока уже есть 3 претендента
В тренде

Леднев хочет покинуть Днепр-1. На игрока уже есть 3 претендента

Трансферы

Убегают все

Леднев хочет покинуть Днепр-1. На игрока уже есть 3 претендента

Фото: СК Дніпро-1

Новина українською

По информации Sport ua, полузащитник "Днепра-1" Богдан Леднев намерен покинуть клуб. Источник сообщает, что на игрока претендуют "Карпаты", "Кривбасс" и "Колос".

Сам Леднев хочет уйти из-за финансовых проблем и неопределенности с будущим "Днепра-1". Исполнительный директор клуба Андрей Русол лоббирует футболиста в "Карпаты". По информации СМИ, функционер тоже хочет трудоустроиться у львовян.

Читайте такжеЛеднев хочет продолжить карьеру за рубежом

Контракт Леднева с "Днепром-1" рассчитан до лета 2026-го года. Трансфер может составлять 400-500 тысяч евро. В текущем сезоне футболист провел 24 матча, в которых забил 4 гола.

По теме
yellow-arrow
Полесье проявляет интерес к двум защитникам Днепра-1
yellow-arrow
Игрок Шахтера близок к переходу в Мидтьюлланд за несколько миллионов евро - источник
yellow-arrow
Еще один игрок Днепра-1 может сменить клубную прописку
Кривбасс (Кривой Рог) Колос (Ковалевка) Богдан Леднев СК Днепр-1 Карпаты (Львов)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
sport.ua
Опубликовал: Виктор Иванчук
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости