Леднев хочет покинуть Днепр-1. На игрока уже есть 3 претендента
Убегают все
Фото: СК Дніпро-1
По информации Sport ua, полузащитник "Днепра-1" Богдан Леднев намерен покинуть клуб. Источник сообщает, что на игрока претендуют "Карпаты", "Кривбасс" и "Колос".
Сам Леднев хочет уйти из-за финансовых проблем и неопределенности с будущим "Днепра-1". Исполнительный директор клуба Андрей Русол лоббирует футболиста в "Карпаты". По информации СМИ, функционер тоже хочет трудоустроиться у львовян.
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Контракт Леднева с "Днепром-1" рассчитан до лета 2026-го года. Трансфер может составлять 400-500 тысяч евро. В текущем сезоне футболист провел 24 матча, в которых забил 4 гола.
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Источник:sport.ua
Опубликовал: Виктор Иванчук
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