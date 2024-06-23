Источник: Себальйос может передумать переходить в Динамо после проведенного дня в Киеве
Почувствовал реалии военного положения
Фото: Атлетіко Хуніор
Скорее всего, колумбийский защитник Брайан Себальйос не перейдет в киевское "Динамо", несмотря на предварительную договоренность. Об этом сообщает журналист Игорь Бурбас.
Вчера колумбиец с отцом прибыли в Киев. Гости сразу почувствовали на себе реалии военного положения - ночную ракетную атаку и отключение света. Из-за этого Себальйос даже не завершил медосмотр.
Один день в Украине заставил игрока задуматься, стоит ли все-таки переходить в "Динамо". Журналист Игорь Бурбас оценивает вероятность подписания контракта в 1%.
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Источник:BurBuzz
Опубликовал: Виктор Иванчук
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