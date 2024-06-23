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Источник: Себальйос может передумать переходить в Динамо после проведенного дня в Киеве

Трансферы

Почувствовал реалии военного положения

Источник: Себальйос может передумать переходить в Динамо после проведенного дня в Киеве

Фото: Атлетіко Хуніор

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Скорее всего, колумбийский защитник Брайан Себальйос не перейдет в киевское "Динамо", несмотря на предварительную договоренность. Об этом сообщает журналист Игорь Бурбас.

Вчера колумбиец с отцом прибыли в Киев. Гости сразу почувствовали на себе реалии военного положения - ночную ракетную атаку и отключение света. Из-за этого Себальйос даже не завершил медосмотр.

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Один день в Украине заставил игрока задуматься, стоит ли все-таки переходить в "Динамо". Журналист Игорь Бурбас оценивает вероятность подписания контракта в 1%.

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Источник:
BurBuzz
Опубликовал: Виктор Иванчук
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