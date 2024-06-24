Инсайдер: Ключевой защитник Днепра-1 подписал контракт с клубом из МЛС
Ещё один украинский центрбек окажется в МЛС
scdnipro1.com.ua
Американский "Остин" подписал контракт с центральным защитником "Днепра-1" Александром Сватком. Об этом сообщает инсайдер Тим Богерт.
По информации источника, 29-летний футболист присоединится к новой команде сразу же после окончания чемпионата Европы-2024, где он выступает в составе сборной Украины.
В предыдущем сезоне Сваток принял участие в 31 матче во всех турнирах, отметившись 1 забитым мячом и 2 результативными передачами.
На данный момент "Остин" занимает 8-е место в турнирной таблице Западной конференции МЛС.
Sources: Austin FC sign Ukraine int’l center back Oleksandr Svatok from Dnipro.— Tom Bogert (@tombogert) June 23, 2024
Svatok, 29, currently at Euros with Ukraine. Will join Austin after the tournament. pic.twitter.com/PjsIwk5Rb4
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