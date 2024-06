Инсайдер: Ключевой защитник Днепра-1 подписал контракт с клубом из МЛС

Американский "Остин" подписал контракт с центральным защитником "Днепра-1" Александром Сватком. Об этом сообщает инсайдер Тим Богерт.

По информации источника, 29-летний футболист присоединится к новой команде сразу же после окончания чемпионата Европы-2024, где он выступает в составе сборной Украины.

В предыдущем сезоне Сваток принял участие в 31 матче во всех турнирах, отметившись 1 забитым мячом и 2 результативными передачами.

На данный момент "Остин" занимает 8-е место в турнирной таблице Западной конференции МЛС.

