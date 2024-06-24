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Инсайдер: Ключевой защитник Днепра-1 подписал контракт с клубом из МЛС

Трансферы
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Ещё один украинский центрбек окажется в МЛС

Инсайдер: Ключевой защитник Днепра-1 подписал контракт с клубом из МЛС

scdnipro1.com.ua

Новина українською

Американский "Остин" подписал контракт с центральным защитником "Днепра-1" Александром Сватком. Об этом сообщает инсайдер Тим Богерт.

По информации источника, 29-летний футболист присоединится к новой команде сразу же после окончания чемпионата Европы-2024, где он выступает в составе сборной Украины.

В предыдущем сезоне Сваток принял участие в 31 матче во всех турнирах, отметившись 1 забитым мячом и 2 результативными передачами.

На данный момент "Остин" занимает 8-е место в турнирной таблице Западной конференции МЛС.

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Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
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chakvoron (Хоростків)
24.06.2024 в 09:48
і як вони всі виїжджають за кордон.....
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Комментарии 1
chakvoron (Хоростків)
24.06.2024 в 09:48
і як вони всі виїжджають за кордон.....
Ответить
0
0

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