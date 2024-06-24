Заря объявила о трансфере словенского латераля
"Чёрно-белые" начинают летнюю кампанию
ФК Зоря
Первым новичком луганской "Зари" в это межсезонье стал словенский защитник Жан Тронтель, с которым "черно-белые" заключили долгосрочный контракт.
В Украину 24-летний Тронтель перебрался из словенской "Муры". Он играет на позиции правого латераля.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
В прошлом сезоне Жан принял участие в 32 поединках, в которых забил 2 мяча и отдал 3 голевые передачи.
До этого выступал в "Браво" Любляна. На его счету 132 матча, 2 гола и 14 результативных передач.
Вызывался в сборные Словении U-16, U-17, U-18, U-19 и U-21.
По теме
Оцените этот материал:
Источник:ФК Зоря Луганськ
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Евро-2024. Шотландия – Венгрия 0:1. Победный гол на 90+10 минуте становится шагом к плей-офф
- Венгр Варга потерял сознание после эпизода в матче с Шотландией. Игрока вывозили с поля медики, полностью прикрывая его от болельщиков
- Источник: Себальйос может передумать переходить в Динамо после проведенного дня в Киеве
- Полесье проявляет интерес к двум защитникам Днепра-1
- Красотка дня. Невероятная вторая половинка капитана сборной Испании. ФОТО
- Не до футбола. Мудрик отправил несколько роскошных букетов роз российской модели. ФОТО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000 грн
2На сайт
12000 грн
3На сайт
2 500 грн