Заря объявила о трансфере словенского латераля

Первым новичком луганской "Зари" в это межсезонье стал словенский защитник Жан Тронтель, с которым "черно-белые" заключили долгосрочный контракт.

В Украину 24-летний Тронтель перебрался из словенской "Муры". Он играет на позиции правого латераля.

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В прошлом сезоне Жан принял участие в 32 поединках, в которых забил 2 мяча и отдал 3 голевые передачи.

До этого выступал в "Браво" Любляна. На его счету 132 матча, 2 гола и 14 результативных передач.

Вызывался в сборные Словении U-16, U-17, U-18, U-19 и U-21.