Агробизнес подписал экс-голкипера Карпат и других клубов УПЛ - он год нигде не играл
Восстановление карьеры
fckarpaty.com.ua
Пресс-служба "Агробизнеса" объявил о трансфере 29-летнего голкипера Романа Пидкивки. Детали соглашения между сторонами не разглашаются.
Пидковка - воспитанник "Карпат". Помимо львовского клуба, футболист также выступал в киевском "Арсенале", "Черноморце" и "Ингульце" (его последний клуб).
С лета прошлого года Роман не выступал на профессиональном уровне.
Также Пидкивка неоднократно вызывался в молодёжные сборные Украины (от U-16 до U-21).
Сезон 2023-24 "Агробизнес" завершил на восьмом месте в чемпионской группе Первой Лиги.
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Источник:ФК Агробізнес
Опубликовал: Александр Бураков
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