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Агробизнес подписал экс-голкипера Карпат и других клубов УПЛ - он год нигде не играл

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Агробизнес подписал экс-голкипера Карпат и других клубов УПЛ - он год нигде не играл

fckarpaty.com.ua

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Пресс-служба "Агробизнеса" объявил о трансфере 29-летнего голкипера Романа Пидкивки. Детали соглашения между сторонами не разглашаются.

Пидковка - воспитанник "Карпат". Помимо львовского клуба, футболист также выступал в киевском "Арсенале", "Черноморце" и "Ингульце" (его последний клуб).

С лета прошлого года Роман не выступал на профессиональном уровне.

Также Пидкивка неоднократно вызывался в молодёжные сборные Украины (от U-16 до U-21).

Сезон 2023-24 "Агробизнес" завершил на восьмом месте в чемпионской группе Первой Лиги.

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Роман Пидкивка Агробизнес (Волочиск) трансфер
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Источник:
ФК Агробізнес
Опубликовал: Александр Бураков
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