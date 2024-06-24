Хавбек Динамо Булеца: Мое будущее? Скоро всё узнаете

Полузащитник киевского "Динамо" Сергей Булеца ответил на вопрос о своем будущем.

Напомним, прошлый сезон футболист провел в составе польского "Заглембе".

- Уже было объявлено, что вы возвращаетесь из аренды в "Динамо". Как оцените свой период в Польше в плане футбольном и бытовом?

- Могу сказать, что провел здесь хорошие времена. Конечно, было трудно: другая страна, другой менталитет. Но в целом оцениваю этот период, как неплохой.

- Что особенно запомнилось из этого польского этапа в вашей карьере?

- Если говорить в целом, то меня приятно поразила атмосфера на стадионах, болельщики. Для меня же лично положительно запомнился период выступлений в первом круге чемпионата.

- Что вас ждет дальше? Transfermarkt отмечает, что ваш контракт с "Динамо" действует до 30 июня 2024 года. Будете ли вести переговоры по его продлению? Предварительные контакты с клубом уже были?

- Об этом пока не могу четко сказать. Думаю, что вскоре вы все узнаете (улыбается).

- С чем связываете отсутствие доверия в "Динамо"? С кем из тренеров было лучшее взаимопонимание?

- Да я со всеми тренерами "Динамо" хорошо общался. Просто так получилось, что с кем-то сходились мнениями, а с кем-то - нет. Ну, и травмы мне тоже досаждали, мешая проявить себя в первой команде.