Полесье подписало опытного голкипера Днепра-1

"Полесье" объявило о трансфере голкипера Евгения Волынца.

Контракт между сторонами рассчитан на 2 года. Сумма трансфера пока не разглашается.

Напомним, что 30-летний Волынец в прошлом сезоне провел за "Днепр-1" 24 матча, в которых пропустил 19 голов и 9 раз отыграл "на ноль". Отметим, что игрок прошел все уровни юношеских сборных. А в 2022-м году Волынец получил дебютный вызов в сборную Украины, но дебютировать не успел.