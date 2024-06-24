Полесье подписало опытного голкипера Днепра-1
"Днепр-1" продолжает распродажу
Фото: Дніпро-1
"Полесье" объявило о трансфере голкипера Евгения Волынца.
Контракт между сторонами рассчитан на 2 года. Сумма трансфера пока не разглашается.
Напомним, что 30-летний Волынец в прошлом сезоне провел за "Днепр-1" 24 матча, в которых пропустил 19 голов и 9 раз отыграл "на ноль". Отметим, что игрок прошел все уровни юношеских сборных. А в 2022-м году Волынец получил дебютный вызов в сборную Украины, но дебютировать не успел.
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Источник:Полісся
Опубликовал: Александр Бураков
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