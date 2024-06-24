Официально: Колос подписал форварда Зари
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ФК Колос
"Колос" объявил о переходе левого вингера "Зари" Даниила Алефиренко.
Срок действия контракта между сторонами пока неизвестен.
Напомним, что за нежелание продлевать трудовое соглашение с "Зарей", которое было рассчитано до 30 июня 2024 года, Даниил был отстранён от команды во второй половине прошлого сезона.
Алефиренко в сезоне 2023/24 годов провел 18 матчей, в которых забил 3 гола. Также на его счету - один забитый мяч в 11 играх в составе сборной Украины U-21.
Ранее "Колос" также попрощался с Андреем Тотовицким, Романом Гончаренко и Вадимом Милько.
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Источник:Telegram
Опубликовал: Александр Бураков
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