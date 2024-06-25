Переговоры прошли не успешно. Бразильский легионер Динамо проведёт ещё один сезон вне Украины

Полузащитник "Динамо" Витиньо продолжит выступать в составе "Брагантино". Об этом сообщает пресс-служба бразильского клуба в Facebook.

Несмотря на недавние заявления президента киевлян Игоря Суркиса о том, что сам легионер не против вернуться в Украину, Витиньо останется в "Брагантино" на правах аренды до июня 2025 года.

В этом сезоне Витиньо провел 30 матчей во всех турнирах, в которых отличился 4 голами и 3 результативными передачами.