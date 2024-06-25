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Переговоры прошли не успешно. Бразильский легионер Динамо проведёт ещё один сезон вне Украины

Трансферы

Уговорить игрока не удалось

Переговоры прошли не успешно. Бразильский легионер Динамо проведёт ещё один сезон вне Украины

фото из свободных источников

Новина українською

Полузащитник "Динамо" Витиньо продолжит выступать в составе "Брагантино". Об этом сообщает пресс-служба бразильского клуба в Facebook.

Несмотря на недавние заявления президента киевлян Игоря Суркиса о том, что сам легионер не против вернуться в Украину, Витиньо останется в "Брагантино" на правах аренды до июня 2025 года.

В этом сезоне Витиньо провел 30 матчей во всех турнирах, в которых отличился 4 голами и 3 результативными передачами.

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Источник:
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Опубликовал: Александр Бураков
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