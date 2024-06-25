Переговоры прошли не успешно. Бразильский легионер Динамо проведёт ещё один сезон вне Украины
Уговорить игрока не удалось
фото из свободных источников
Полузащитник "Динамо" Витиньо продолжит выступать в составе "Брагантино". Об этом сообщает пресс-служба бразильского клуба в Facebook.
Несмотря на недавние
В этом сезоне Витиньо провел 30 матчей во всех турнирах, в которых отличился 4 голами и 3 результативными передачами.
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Источник:Facebook
Опубликовал: Александр Бураков
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