Официально: Шахтер подписал тунисского центрбека

Алаа Грам - воспитанник "Сфаксьена", за главную команду которого дебютировал в 2019-м в 17 лет. Всего сыграл за клуб 98 матчей (5 голов, 1 ассист), дважды становился обладателем Кубка Туниса (2019, 2022).
28 марта 2023 года провел дебютный матч за национальную сборную Туниса, в составе которой на сегодня имеет 3 игры.
Как ранее сообщал инсайдер Фабрицио Романо, сумма трансфера составила 2 млн евро.
???????? Алаа Грам – гравець «Шахтаря»! ⚒
✍️ Контракт із 22-річним центральним захисником з Тунісу розраховано на 5 років ????
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