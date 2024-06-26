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Официально: Шахтер подписал тунисского центрбека

Трансферы
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Усиление оборонительной линии

Официально: Шахтер подписал тунисского центрбека

Фото: ФК Шахтар/Автор - невідомий

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22-летний центральный защитник Алаа Грам стал игроком "Шахтера", перейдя из тунисского "Сфаксьена".

Соглашение донецкого клуба с игроком рассчитано на до 30 июня 2029 года.

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Алаа Грам - воспитанник "Сфаксьена", за главную команду которого дебютировал в 2019-м в 17 лет. Всего сыграл за клуб 98 матчей (5 голов, 1 ассист), дважды становился обладателем Кубка Туниса (2019, 2022).

28 марта 2023 года провел дебютный матч за национальную сборную Туниса, в составе которой на сегодня имеет 3 игры.

Как ранее сообщал инсайдер Фабрицио Романо, сумма трансфера составила 2 млн евро.

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Шахтер (Донецк) Тунис трансфер Алаа Грам
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Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
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Zidane5 (Одесса)
26.06.2024 в 10:59
Посмотрим на этого парня
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Комментарии 1
avatar
Zidane5 (Одесса)
26.06.2024 в 10:59
Посмотрим на этого парня
Ответить
0
0

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