Полесье подписало уже третьего игрока Днепра-1 этим летом

"Полесье" официально объявило о подписании полузащитника "Днепра-1" Руслана Бабенко.

К житомирской команде 31-летний футболист присоединился на правах свободного агента.

Стоит отметить, что Бабенко уже выступал в составе "волков" в недоигранном сезоне 2021/22, и провел за этот период 10 матчей. В прошлой кампании Руслан отметился 1 голом и 1 ассистом в 30 играх во всех турнирах.

Ранее из "Днепра-1" в "Полесье" также перешли Алексей Гуцуляк и Евгений Волынец.

Напомним, что в сезоне 2023/24 "Полесье" впервые в своей истории сыграет в еврокубках. Соперником житомирцев во втором квалификационном раунде отбора в Лигу конференций станет словенская "Олимпия".