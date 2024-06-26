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Полесье подписало уже третьего игрока Днепра-1 этим летом

Трансферы

Возвращение опытного хавбека в стан "волков"

Полесье подписало уже третьего игрока Днепра-1 этим летом

scdnipro1.com.ua

Новина українською

"Полесье" официально объявило о подписании полузащитника "Днепра-1" Руслана Бабенко.

К житомирской команде 31-летний футболист присоединился на правах свободного агента.

Стоит отметить, что Бабенко уже выступал в составе "волков" в недоигранном сезоне 2021/22, и провел за этот период 10 матчей. В прошлой кампании Руслан отметился 1 голом и 1 ассистом в 30 играх во всех турнирах.

Ранее из "Днепра-1" в "Полесье" также перешли Алексей Гуцуляк и Евгений Волынец.

Напомним, что в сезоне 2023/24 "Полесье" впервые в своей истории сыграет в еврокубках. Соперником житомирцев во втором квалификационном раунде отбора в Лигу конференций станет словенская "Олимпия".

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Руслан Бабенко Полесье (Житомир) СК Днепр-1 трансфер
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Источник:
ФК Полісся
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
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Петруха
26.06.2024 в 15:08
Вороньё, подбирает, где что плохо лежит!
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2
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Комментарии 2
Петруха
26.06.2024 в 15:08
Вороньё, подбирает, где что плохо лежит!
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0
2
avatar
Просто Квашин (Харків)
26.06.2024 в 15:18
у вас катсап, кроми аналізів взяти нічого... і то, вони не свіжі...
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