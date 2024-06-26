Полесье подписало уже третьего игрока Днепра-1 этим летом
Возвращение опытного хавбека в стан "волков"
scdnipro1.com.ua
"Полесье" официально объявило о подписании полузащитника "Днепра-1" Руслана Бабенко.
К житомирской команде 31-летний футболист присоединился на правах свободного агента.
Стоит отметить, что Бабенко уже выступал в составе "волков" в недоигранном сезоне 2021/22, и провел за этот период 10 матчей. В прошлой кампании Руслан отметился 1 голом и 1 ассистом в 30 играх во всех турнирах.
Ранее из "Днепра-1" в "Полесье" также перешли Алексей Гуцуляк и Евгений Волынец.
Напомним, что в сезоне 2023/24 "Полесье" впервые в своей истории сыграет в еврокубках. Соперником житомирцев во втором квалификационном раунде отбора в Лигу конференций станет словенская "Олимпия".
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