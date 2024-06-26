Официально: Эквадорский опорник Шахтера перешел к чемпиону Дании
Легионер не вошёл в планы тренерского штаба "горняков"
shakhtar.com
20-летний полузащитник "Шахтера" Денил Кастильо переходит в датский "Мидтьюлланн". Клубы согласовали все детали трансфера.
Ранее сообщалось, что за эту сделку дончане получат около 4-х миллионов евро.
Напомним, Кастильо присоединился к "горнякам" в апреле 2023-го и провел за первую команду "горняков" 6 матчей. Во второй части сезона-2023/24 эквадорец играл на правах аренды в сербском "Партизане".
"Шахтер" благодарит Денила Кастильо за профессионализм и вклад в успехи команды. Желаем игроку новых побед и больших достижений в дальнейшей карьере!, - говорится в сообщении пресс-службы клуба.
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Источник:ФК Шахтар
Опубликовал: Александр Бураков
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