Официально: Эквадорский опорник Шахтера перешел к чемпиону Дании

20-летний полузащитник "Шахтера" Денил Кастильо переходит в датский "Мидтьюлланн". Клубы согласовали все детали трансфера.

Ранее сообщалось, что за эту сделку дончане получат около 4-х миллионов евро.

Напомним, Кастильо присоединился к "горнякам" в апреле 2023-го и провел за первую команду "горняков" 6 матчей. Во второй части сезона-2023/24 эквадорец играл на правах аренды в сербском "Партизане".

"Шахтер" благодарит Денила Кастильо за профессионализм и вклад в успехи команды. Желаем игроку новых побед и больших достижений в дальнейшей карьере!, - говорится в сообщении пресс-службы клуба.