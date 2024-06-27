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Защитник Оболони не будет продлевать контракт с клубом - источник

Трансферы

Место дальнейшего продолжения карьеры ещё неизвестно

Защитник Оболони не будет продлевать контракт с клубом - источник

scdnipro1.com.ua

Новина українською

Защитник "Оболони" Дмитрий Нагиев в ближайшее время покинет клуб на правах свободного агента.

"Мой контракт заканчивается через пару дней, и мы не будем продлевать соглашение. Где продолжу карьеру? Жду предложений, пока конкретики нет. Посмотрим", - сказал 28-летний футболист.

Нагиев перешел в "Оболонь" в июле 2023 года из "Ингульца". В составе киевлян Дмитрий провел 23 матча во всех турнирах и отдал 1 голевую передачу. Ранее уроженец Белой Церкви поиграл за "Днепр", австрийский "Карабах", азербайджанский "Сумгайит", литовский "Стумбрас" и молдавское "Динамо-Авто".

По итогам сезона 2023/24 "Оболонь" заняла 14-е место в турнирной таблице УПЛ, после чего сохранила прописку в элитном дивизионе благодаря победе в стыковых матчах с "Левым берегом" (1:0, 1:1).

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Оболонь (Киев) контракт Дмитрий Нагиев трансфер
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Источник:
Sport.ua
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
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Просто Квашин (Харків)
27.06.2024 в 15:09
....австрійський "Карабах" ???
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Комментарии 1
avatar
Просто Квашин (Харків)
27.06.2024 в 15:09
....австрійський "Карабах" ???
Ответить
0
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