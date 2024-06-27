Рух объявил о трансфере нападающего Оболони

Нападающий Игорь Краснопир стал новым игроком "Руха".

Срок трудового соглашения 21-летнего новичка с львовским клубом рассчитан на пять лет. Защищать цвета "Руха" игрок будет под 95 номером.

Последней командой Краснопира была "Оболонь". В составе "пивоваров" Игорь выступал с августа 2022 года, и за это время отметился 10 забитыми мячами и 3 результативными передачами в 52 матчах.

Также Игорь Краснопир является игроком молодежной сборной Украины (U-21), за которую сыграл 8 матчей и забил 1 гол. Кроме того, летом 2024 года форвард дебютировал в составе олимпийской сборной Украины (U-23), в составе которой провел 4 игры и стал триумфатором турнира Мориса Ревелло.