Рух объявил о трансфере нападающего Оболони
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ФК Рух
Нападающий Игорь Краснопир стал новым игроком "Руха".
Срок трудового соглашения 21-летнего новичка с львовским клубом рассчитан на пять лет. Защищать цвета "Руха" игрок будет под 95 номером.
Последней командой Краснопира была "Оболонь". В составе "пивоваров" Игорь выступал с августа 2022 года, и за это время отметился 10 забитыми мячами и 3 результативными передачами в 52 матчах.
Также Игорь Краснопир является игроком молодежной сборной Украины (U-21), за которую сыграл 8 матчей и забил 1 гол. Кроме того, летом 2024 года форвард дебютировал в составе олимпийской сборной Украины (U-23), в составе которой провел 4 игры и стал триумфатором турнира Мориса Ревелло.
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