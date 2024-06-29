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Полесье объявило о подписании хорватского защитника

Трансферы
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Долгосрочный контракт

Полесье объявило о подписании хорватского защитника

Фото: Полісся

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Житомирское "Полесье" подписало 20-летнего хорватского защитника Матея Матича. Соглашение о сотрудничестве рассчитано на 4 года. Игрок выбрал себе 4-й номер.

Ранее Матич выступал за загребскую "Локомотиву", в которой Матей прошел футбольную школу. За главную команду клуба сыграл 6 матчей. В основном выступал в "Локомотиве" U19 (31 матч и 2 гола). Также вызывался в юниорские сборные Хорватии.

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"Полесье" заняло 5 место в УПЛ по итогам прошлого сезона. Благодаря этому команда вышла в квалификацию Лиги конференций, где сыграет с "Олимпией" (Любляна).

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Источник:
Полісся
Опубликовал: Виктор Иванчук
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