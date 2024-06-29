Фейенорд интересуется Бражко

Нидерландское издание Geitjewieffer сообщает, что "Фейенорд" хочет пригласить в свою команду полузащитника сборной Украины Владимира Бражко. Отмечается, что вскоре клуб должен сделать "Динамо" официальное предложение о трансфере.

Роттердамцы видят в украинце замену Матсу Вифферу, который покинет клуб. Сам Бражко не против перехода в "Фейенорд", пишут журналисты.

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В сезоне 2023/24 Бражко сыграл за "Динамо" 33 матча, в которых забил 6 голов и отдал 5 ассистов. На Евро-2024 полузащитник провел 2 поединка.