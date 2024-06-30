Полесье арендовало нападающего из Боснии и Герцоговины

Житомирское "Полесье" объявило о подписании контракта с нападающим Адмиром Бристричем. Игрок будет играть на правах аренды с "Олимпии".Срок соглашения - 1 год.

Адмир родом из Боснии и Герцоговины.На взрослом уровне выступал за "Риеку", "Хравтски Драговляц" и "Олимпию" Любляны.

В 39-ти матчах за "Олимпию" Бристрич забил 6 голов и отдал 1 ассист. Также 21-летний нападающий играет за молодежную сборную Боснии и Герцоговины (6 голов в 11-ти поединках).