Цитаишвили заинтересовал иностранный клуб
Георгий проявил себя на Евро
Фото: ФК Динамо Киев
Грузинский полузащитник в прошлом июле на правах аренды присоединился к "Динамо" (Батуми). С того времени он сыграл в команде 38 матчей и оформил 12 результативных действий.
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На ЧЕ Цитаишвили появлялся на поле в каждой встрече и провел 192 минуты. Георгий заинтересовал своими выступлениями турецкий "Коньяспор".
Контракт грузина с киевлянами истекает почти через год. Трансферная стоимость футболиста оценивается в 800 тысяч евро. Финансовая сторона сотрудничества с Батуми неизвестна. За годовую аренду в составе "Леха" украинский клуб заработал 100 тысяч.
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