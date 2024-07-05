Цитаишвили заинтересовал иностранный клуб

Грузинский полузащитник в прошлом июле на правах аренды присоединился к "Динамо" (Батуми). С того времени он сыграл в команде 38 матчей и оформил 12 результативных действий.

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На ЧЕ Цитаишвили появлялся на поле в каждой встрече и провел 192 минуты. Георгий заинтересовал своими выступлениями турецкий "Коньяспор".

Контракт грузина с киевлянами истекает почти через год. Трансферная стоимость футболиста оценивается в 800 тысяч евро. Финансовая сторона сотрудничества с Батуми неизвестна. За годовую аренду в составе "Леха" украинский клуб заработал 100 тысяч.