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Цитаишвили заинтересовал иностранный клуб

Трансферы

Георгий проявил себя на Евро

Цитаишвили заинтересовал иностранный клуб

Фото: ФК Динамо Киев

Новина українською

Грузинский полузащитник в прошлом июле на правах аренды присоединился к "Динамо" (Батуми). С того времени он сыграл в команде 38 матчей и оформил 12 результативных действий.

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На ЧЕ Цитаишвили появлялся на поле в каждой встрече и провел 192 минуты. Георгий заинтересовал своими выступлениями турецкий "Коньяспор".

Контракт грузина с киевлянами истекает почти через год. Трансферная стоимость футболиста оценивается в 800 тысяч евро. Финансовая сторона сотрудничества с Батуми неизвестна. За годовую аренду в составе "Леха" украинский клуб заработал 100 тысяч.

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Динамо (Киев) Динамо (Батуми) Коньяспор (Конья) Георгий Цитаишвили
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Источник:
Transfer Nabzı
Опубликовал: Александр Симченко
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